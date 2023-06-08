В Госдепе заявили, что США не стали бы нарушать границы Мексики в случае появления базы РФ

Ведант Патель не стал сравнить ситуацию с Карибским кризисом.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не стали бы нарушать территориальную целостность и ущемлять суверенитет Мексики в том случае, если бы страна попыталась вступить в альянс, подразумевающий размещение российских военных баз на ее территории. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Пресса попросила у чиновница оценить высказывания экономиста Джеффри Сакса о том, что конфликт на Украине был спровоцирован расширением НАТО на Восточный фланг Европы. Журналист счел, что США не стали бы терпеть подобную ситуацию у своих границ.

...Не видим оправданий нарушению границ другой страны...Это гипотетический сценарий, но я бы сказал, что любой вариант действий США в таком гипотетическом сценарии не включал бы нарушение суверенитета и территориальной целостности другой страны Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Корреспондент информационного агентства The Associated Press Мэтт Ли указал дипломату на то, что подобный сценарий имел место во время карибского кризиса на Кубе в начале 1960-х годов, когда Гавана сблизилась с Советским Союзом. Ведант Патель пояснил, что не хочет углубляться в историю.

В Госдепе сообщили, что на борту севшего в Магадане самолета было менее 50 граждан США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State