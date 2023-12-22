Помощник американского государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен заявил о том, что российское экономическое руководство "очень талантливо", что помогает стране справляться с западными рестрикциями. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе своего выступления в аналитическом центре "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов", созданном в Вашингтоне. Деятельность организации направлена на сотрудничество между США и Европой. Она работает с 1972 года.
Российское экономическое руководство очень талантливо.
Джеймс О"Брайен, эксперт США
Напомним, что в ноябре 2023 года издание The Politico назвало главу Центрального банка Росси Эльвиру Набиуллину главным "разрушителем" года за проводимую денежно-кредитную политику государственного финансового регулятора. По версии журнала, именно во многом благодаря чиновнице стране удалось предотвратить последствия беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада.
Госдеп заявил о непричастности США к катастрофе Ил-76.
Фото и видео: YouTube / The German Marshall Fund of the United States
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