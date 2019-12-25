В Google Play появился православный мессенджер "Зосима"

Первая презентация мессенджера запланирована на 30 октября.

Православный мессенджер "Зосима" появился в магазине приложений Google Play. Его могут скачать пользователи устройств на базе операционной системы Android.

Мессенджер разработан президентом фонда "Иннотех XXI" Алексеем Агаповым. Он объединяет в себе функции социальной сети и средства общения среди людей из православного сообщества. В "Зосиме" можно создавать страничку храма и собирать пожертвования. Также пользователи смогут следить за богослужениями.

Отмечается, что некоторые функции мессенджера находятся в разработке. К таковым относятся "сообщения", "книги", "видео", "новости" и другие. Первая презентация мессенджера запланирована на 30 октября.

Фото: play.google.com