Google Maps переименовали памятник Николаю I в "Памятник тряпке"

Ошибка в настоящее время исправлена.

Сегодня, 14 января, в Google Maps появилась очередная ошибка. Карты переименовали памятник Николаю I, установленный на Исаакиевской площади, в "Памятник тряпке". Активисты "Протестного Петербурга" успели сделать скриншоты столь возмутительного казуса.

Стоит отметить, что в настоящий момент ошибка исправлена. Известному памятнику вернули первоначальное имя. Теперь у людей снова нет поводов для смеха и насмешек.

Напомним, памятник императору Николаю I был возведен в 1859 году по проекту архитектора Огюста Монферрана при участии Петра Клодта. Монумент создан по заказу Александра II в память об отце. Бронзовая скульптура высотой в шесть метров изображает императора Николая I в кирасе и парадном мундире Кавалергардского полка верхом на вздыбленном коне.

Ранее мы писали, что в Петербурге началась реставрация памятника Николаю I.

Видео: Piter.TV