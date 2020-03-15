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В Голливуде подсчитали убытки от коронавируса

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Из-за пандемии COVID-19 ряд студий остановили съемочный процесс.

Из-за вспышки коронавируса Голливуд потеряет около 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно подсчетам, экспертов главная мировая киноиндустрия уже понесла убытков на 7 миллиардов долларов. Предполагается, что к концу весны Голливуд потеряет еще 17 миллиардов долларов.

Из-за пандемии COVID-19 ряд студии остановили съемки большинства картин и перенесли премьерные показы. Трудности затронули такие фильмы как, "Мир Юрского периода 3", "Мулан", "Русалочка", "Форсаж 9" и другие. 

Видео: Youtube/Rapid Trailer, Movieclips Trailers

 

 

Теги: коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Культура, Кино,

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