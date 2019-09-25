В Глазго простились с Фернандо Риксеном

Бывший игрок "Зенита" скончался на 44-м году жизни 18 сентября этого года.

В шотландском городе Глазко 25 сентября прошли похороны бывшего игрока "Зенита" Фернандо Риксена. С футболистом пришли проститься его близкие, поклонники, бывшие коллеги из клуба "Рейнджерс" и тренер команды Стивен Джеррард.

Катафалк с телом Риксена провезли по улицам города, некоторое время он задержался у стадиона "Айброкс", где играл футболист.

Церемония прощания состоялась в церкви Веллингтон.

Фернандо Риксен ушел из жизни 18 сентября 2019 года после продолжительной болезни. Голландский полузащитник выступал за "Зенит" в 2006-2009 годах. Сине-бело-голубые начали матч 21 сентября с минуты молчания.

Видео: Rangers Football Club / Twitter