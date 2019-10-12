В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии на территории России

На всей азиатской территории страны, отметил Вильфанд, воздух в октябре теплее на 4-6 градусов.

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России. Глава ведомства Роман Вильфанд заявил, что в октябре температура воздуха превысила климатическую норму.

На всей азиатской территории страны, отметил Вильфанд, воздух в октябре теплее на 4-6 градусов. Температурный рекорд был побит 10 октября в Омске, где было выше +20 градусов. Необычная теплая погода продержится в регионе еще 5-6 дней.

Аномальная теплая погода, по словам Вильфанда, стала результатом множества факторов. Они спровоцировали вынос теплых воздушных масс с юга.

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