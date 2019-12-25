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Летом у Петербурга есть все шансы побить температурные рекорды
Сегодня, 15:47
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Alena_Zinovieva

Летом у Петербурга есть все шансы побить температурные рекорды

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Чуть теплее обычного должна быть погода в июне и июле.

Жителям большей части России не придется расплачиваться летним похолоданием за аномально теплую зиму. В Гидрометцентре пообещали, что температура воздуха с апреля по август в Северо-Западном федеральном округе будет выше нормы. Это, в том числе, касается и Петербурга.

Согласно прогнозу, температурный фон в СЗФО будет выше средних значений в апреле и мае. Впрочем, последний месяц весны также станет теплым. Немного выше обычного будет температура в июне и июле, в августе она также превысит средние значения. Лето в Петербурге, да и во всем округе, не будет дождливым. Синоптики пообещали дефицит осадков, однако отметили, что этот прогноз пока предварительный.

Ранее мы писали, что следующая неделя порадует жителей Петербурга солнцем и теплом.

Фото: pixabay.com

Теги: гидрометцентр, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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