Летом у Петербурга есть все шансы побить температурные рекорды

Чуть теплее обычного должна быть погода в июне и июле.

Жителям большей части России не придется расплачиваться летним похолоданием за аномально теплую зиму. В Гидрометцентре пообещали, что температура воздуха с апреля по август в Северо-Западном федеральном округе будет выше нормы. Это, в том числе, касается и Петербурга.

Согласно прогнозу, температурный фон в СЗФО будет выше средних значений в апреле и мае. Впрочем, последний месяц весны также станет теплым. Немного выше обычного будет температура в июне и июле, в августе она также превысит средние значения. Лето в Петербурге, да и во всем округе, не будет дождливым. Синоптики пообещали дефицит осадков, однако отметили, что этот прогноз пока предварительный.

Ранее мы писали, что следующая неделя порадует жителей Петербурга солнцем и теплом.

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