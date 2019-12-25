Следующая неделя порадует жителей Петербурга солнцем и теплом

К субботе температура может подняться до +13 градусов.

В воскресенье, 22 марта, стало известно, что Северную столицу всю неделю ждет солнечная и теплая погода. Об этом сообщили синоптики из Северо-Западного УГМС.

Уже в понедельник, не смотря на морозную ночь, температура поднимется до +5 градусов тепла. К выходным же столбик термометра, по предварительным прогнозам, доберется до отметки в + 13 градусов. Максимальная скорость ветра на этой неделе составит 5-6 метров в секунду.

Ранее Колесов рассказал Piter.tv, когда в Петербурге наступит весна.

Фото:Pixabay