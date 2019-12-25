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Следующая неделя порадует жителей Петербурга солнцем и теплом
Сегодня, 13:50
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Arinablinova

Следующая неделя порадует жителей Петербурга солнцем и теплом

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К субботе температура может подняться до +13 градусов.

В воскресенье, 22 марта, стало известно, что Северную столицу всю неделю ждет солнечная и теплая погода. Об этом сообщили синоптики из Северо-Западного УГМС.

Уже в понедельник, не смотря на морозную ночь,  температура поднимется до +5 градусов тепла. К выходным же столбик термометра, по предварительным прогнозам, доберется до отметки в + 13 градусов.  Максимальная скорость ветра  на этой неделе составит 5-6 метров в секунду. 

Ранее Колесов рассказал Piter.tv, когда в Петербурге наступит весна.

Фото:Pixabay

Теги: котопрогноз, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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