В Германии школьный автобус врезался в здание: Пострадали 43 человека

Сегодня утром, 16 января, по дороге в школу автобус с детьми врезался в жилой дом.
Авария произошла в городе Эвербах. По невыясненным причинам автобус со школьниками протаранил здание. В результате ДТП пострадали 43 человека. 6 детей доставлены в срочном порядке в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. 37 человек получили легкие травмы.
На опубликованных фотографиях с места ДТП видно, что передняя часть автобуса получила серьезные повреждения. На месте аварии работают сотрудники полиции, спасатели и медики.
Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.
Видео: YouTube/03 СМП
Фото: Rhein-Neckar-Zeitung