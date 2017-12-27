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В Германии школьный автобус врезался в здание: Пострадали 43 человека

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Появились фотографии с места ДТП, в котором серьезно пострадали 6 детей. 37 детей получили легкие травмы.

 Сегодня утром, 16 января, по дороге в школу автобус с детьми врезался в жилой дом.

Авария произошла в городе Эвербах. По невыясненным причинам автобус со школьниками протаранил здание. В результате ДТП пострадали 43 человека. 6 детей доставлены в срочном порядке в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. 37 человек получили легкие травмы.

На опубликованных фотографиях с места ДТП видно, что передняя часть автобуса получила серьезные повреждения. На месте аварии работают сотрудники полиции, спасатели и медики.

Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Видео: YouTube/03 СМП

Фото: Rhein-Neckar-Zeitung

 

 
Теги: автобус врезался в здание , автобус с детьми , в мире , германия , жесть
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Мировые новости

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