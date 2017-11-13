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В Москве на Малой Филевской микроавтобус с детьми столкнулся со "скорой"

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В сети появилось фото с места происшествия.

 Сегодня утром, 13 ноября, на Малой Филевской улице произошло ДТП с участием автомобиля "скорой" и микроавтобуса "Форд", который вез детей.

На перекрестке столкнулись два микроавтобуса "Мерседес" и "Форд". После столкновения "Форд" отлетел на тротуар и врезался в столб. Микроавтобус получил серьезные повреждения. В данной аварии пострадали водитель и пассажир "Форда". Сообщается, что дети не пострадали.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все причины и обстоятельства аварии.

Видео: Piter.TV

Фото: Instagram/msk.dtp

Теги: автобус с детьми , дтп , новости москвы , скорая
Категории: ДТП Новости России Происшествия Лента новостей

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