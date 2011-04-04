В Германии начали расследование в отношении RT

Регулятор считает, что российское СМИ не получило лицензию на трансляцию.

В Германии начали расследование в отношении российского СМИ RT. Об этом журналистам рассказали представители немецкого медиарегулятора. Предположительно, информационный ресурс подозревается в нарушении требований вещания на территории ФРГ. Данными об этом с DPA поделилась директор медиаагентства Берлин-Бранденбург Еву Флеккен. Надзорное ведомство считает, что RT запустила онлайн-программу на немецком языке, не имея при этом соответствующей лицензии на вещание в ФРГ.

В этой связи мы начали официальное расследование…есть до конца года время, чтобы заявить о своей позиции. Ева Флеккен, глава медиарегутятора Германии

По результатам проверки может быть вынесено решение о запрете вещания канала или наложении на нарушителя штрафа. Его размер составит до полумиллиона евро. Постановление телеканал может обжаловать.

Захарова прокомментировала запуск телеканала RT DE.

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