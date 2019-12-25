В "Газпроме" попросили увеличить субсидии на газомоторное топливо

Предложение было в том числе поддержано Путиным.

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков обратился к президенту России Владимиру Путину, он попросил увеличить субсидии на переоборудование автомобилей на газобаллонное оборудование. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на копию отправленного президенту письма.

По информации издания, Путин с таким предложением согласился, Минэнерго инициативу также поддержало. В Газпроме отметили, что реализация данного предложения поможет значительно снизить транспортную составляющую в себестоимости товаров и услуг.

В письме Зубков предложил в два раза увеличить расходы на переоборудование автомобилей, то есть до 1,4 млрд рублей в год. Предлагает Зубков также уравнять субсидии на производство машин на компримированном газе (сжатом до давления 200–250 бар, КПГ) и на сжиженном газе (СПГ).

В письме речь идет и про административные барьеры при переводе автомобилей на газ. Дело в том, что с начала июля при установке ГБО необходимо пройти контроль безопасности в испытательной лаборатории. Однако лабораторий не хватает, в связи с эти в июле этого по сравнению с июлем 2019 года объемы переоборудования упали примерно в 10 раз.

Напомним, что в июле прошлого года в России заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо. В рамках этой программы владелец авто за переоборудование должен будет заплатить только 10%.

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