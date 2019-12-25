В Гатчинском районе в результате ДТП опрокинулся автомобиль

Пострадали водитель и пассажиры.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 28 июля около 17:00 часов в деревне Новосиверская на автодорожном подъезде к лесничеству произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "Митсубиси" наехал на опору ЛЭП, в результате чего машина опрокинулась. Различной степени тяжести травмы получили 34-летний водитель, 36-летний и 5-летний пассажиры. Пострадавших госпитализировали. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV