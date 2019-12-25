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В Гатчинском районе в результате ДТП опрокинулся автомобиль
Сегодня, 19:28
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smirenny

В Гатчинском районе в результате ДТП опрокинулся автомобиль

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Пострадали водитель и пассажиры.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 28 июля около 17:00 часов в деревне Новосиверская  на автодорожном подъезде к лесничеству произошло ДТП. 

Сообщается, что водитель "Митсубиси" наехал на опору ЛЭП, в результате чего машина опрокинулась. Различной степени тяжести травмы получили 34-летний водитель, 36-летний и 5-летний пассажиры. Пострадавших госпитализировали. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.  

Ранее мы писали, что такси улетело в дорожное ограждение на Софийской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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