В Гатчинском районе усилиями прокуратуры ликвидирована незаконная свалка

Твердые отходы долгое время покоились на территории скотного двора.

В деревне Изора Гатчинского района устранили несанкционированную свалку на скотном дворе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как удалось установить, участок с незаконными отходами принадлежит НИИ сельского хозяйства "Белогорка". Директор организации призван к дисциплинарной отвественности.

Скотный двор отчищен от мусора согласно предписанию прокуратуры.

Ранее мы рассказали о том, что жители Купчино просят Владимира Ушакова разобраться с "фруктовой свалкой" на Витебском проспекте.

Фото: Pixabay