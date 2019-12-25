В Гатчинском районе усилиями прокуратуры ликвидирована незаконная свалка

В деревне Изора Гатчинского района устранили несанкционированную свалку на скотном дворе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Как удалось установить, участок с незаконными отходами принадлежит НИИ сельского хозяйства "Белогорка". Директор организации призван к дисциплинарной отвественности.
Скотный двор отчищен от мусора согласно предписанию прокуратуры.
Ранее мы рассказали о том, что жители Купчино просят Владимира Ушакова разобраться с "фруктовой свалкой" на Витебском проспекте.
Фото: Pixabay
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