  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Гатчинском районе усилиями прокуратуры ликвидирована незаконная свалка
Сегодня, 16:19
91
lizapoluda

В Гатчинском районе усилиями прокуратуры ликвидирована незаконная свалка

0 0

Твердые отходы долгое время покоились на территории скотного двора.

В деревне Изора Гатчинского района устранили несанкционированную свалку на скотном дворе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. 

Как удалось установить, участок с незаконными отходами принадлежит НИИ сельского хозяйства "Белогорка". Директор организации призван к дисциплинарной отвественности.

Скотный двор отчищен от мусора согласно предписанию прокуратуры.

Ранее мы рассказали о том, что жители Купчино просят Владимира Ушакова разобраться с "фруктовой свалкой" на Витебском проспекте.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии