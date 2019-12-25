В Гатчинском районе началась выездная вакцинация от гриппа

С понедельника, 14 сентября, у Варшавского вокзала в Гатчине стартовала массовая вакцинация от гриппа в передвижной амбулатории. Об этом сообщила "Гатчинская правда".
Отметим, что медики используют российские "Флю М" и "Совигрипп".
Ранее отмечалось, что в амбулатории будут проводить тест на антитела к коронавирусу. Сейчас эта информация опровергнута.
Комздрав Ленинградской области настоятельно порекомендовал всем жителям вакцинироваться в период эпидемического сезона за исключением тех, у наблюдаются острые лихорадочные состояния и обострились хронические заболевание.
Всего в областных населенных пунктах работают 124 мобильные бригады медиков. Инъекцию против гриппа получат 60% жителей Ленинградской области.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласть поступили 42 дозы отечественной вакцины от коронавируса.
Фото: Online47
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