В Гатчинском районе началась выездная вакцинация от гриппа

Сделать прививку можно у Варшавского вокзала до пятницы включительно.

С понедельника, 14 сентября, у Варшавского вокзала в Гатчине стартовала массовая вакцинация от гриппа в передвижной амбулатории. Об этом сообщила "Гатчинская правда".

Отметим, что медики используют российские "Флю М" и "Совигрипп".

Ранее отмечалось, что в амбулатории будут проводить тест на антитела к коронавирусу. Сейчас эта информация опровергнута.

Комздрав Ленинградской области настоятельно порекомендовал всем жителям вакцинироваться в период эпидемического сезона за исключением тех, у наблюдаются острые лихорадочные состояния и обострились хронические заболевание.

Всего в областных населенных пунктах работают 124 мобильные бригады медиков. Инъекцию против гриппа получат 60% жителей Ленинградской области.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласть поступили 42 дозы отечественной вакцины от коронавируса.

Фото: Online47