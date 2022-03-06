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В Гатчинском округе началась расчистка русла реки Чёрной

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Ил и растительность вокруг речки стали угрозой для нормального пропуска воды через плотину.

В деревне Черново в Гатчинском округе Ленинградской области началась расчистка русла реки Чёрной и острова. Ил и растительность стали угрозой для нормального пропуска воды через плотину, по которой проходит дорога.

Как рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области, работы по содержанию малого гидротехнического сооружения планируют завершить до Нового года.

Ранее Piter.TV сообщал, что в акваториях Петербурга скосили более 6 тонн водной растительности.

Видео: Telegram-канал "Админка Ленобласти"

Теги: гатчинский муниципальный округ, расчистка водоемов, река черная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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