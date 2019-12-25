В акваториях Петербурга скосили более 6 тонн водной растительности

В Петербурге завершился сезон кошения растительности на акваториях города. Работы проводились с 1 июня по 30 сентября, рассказали в Комитете по природопользованию.
Кошение водной растительности улучшает экологические параметры водных объектов и эстетическое восприятие, а также повышает проточность водотоков и облегчает проход маломерных судов.
Очистка акваторий от растительности осуществляется с использованием лодок-косилок и многофункциональных машин-амфибий. На мелководьях и вдоль береговой полосы производится ручное кошение.
Всего в 2024 убирается кошение выполнялось на 49 водотоках и 48 водоёмах, было собрано более 6 тонн водной растительности.
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Фото: Комитет по природопользованию
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