В Гатчинском районе дотла сгорел ангар 

Никто не пострадал.

В воскресенье, 22 марта, в поселке Тайцы произошел пожар. Загорелся ангар площадью 264 кв.м. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в час ночи. На место происшествия выехали 13 сотрудников пожарной службы и 3 единицы техники. Устранить огонь удалось к 2:30 ночи – всего за полтора часа.

Информации о пострадавших не поступило. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Pixabay