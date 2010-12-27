В Гатчинском районе девушка обнаружила тело мертвого мужчины во время конной прогулки

По результатам судмедэкспертизы мужчина умер в результате естественной смерти.

Во время верховой езды на лошади в районе города Гатчины девушка по-случайности нашла тело мертвого мужчины. Об этом сообщают в сетевом издании "Online47".

3 марта в гатчинскую полицию обратилась директор конно-спортивного клуба. Во время конной прогулки в сторону деревни Сабры от посёлка Лукаши, одна из клиенток клуба, наткнулась на труп у дороги. Мужчина, лет 35 на вид, был одет в черные кроссовки, темно-синие джинсы и черную куртку.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают кем был погибший, после чего начнутся поиски его родных и близких. Отметим, что по результатам судмедэкспертизы мужчина умер в результате естественной смерти, никаких признаков насилия на его теле выявлено не было.

Источник: сетевое издание "Online47"