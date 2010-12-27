В Ленобласти задержали подозреваемых в поджоге двух иномарок

Отмечается, что мужчины были задержаны лишь спустя 2 года после содеянного преступления.

Правоохранительные службы Ленобласти двадцать восьмого февраля поймали двух мужчин - поджигателей автомобилей. Об этом сообщают в сетевом издании "Невские Новости".

Отмечается, что мужчины были задержаны лишь спустя 2 года после содеянного преступления.

15 июля 2017 года, около 1-40, в поселке Тайцы, у дома № 23 по Среднему переулку, неустановленное лицо подожгло автомашины: "Ниссан Кашкай" и "Фольксваген Поло". Сумма ущерба – 1 103 000 рублей. 15 сентября 2017 года было возбуждено уголовное дело. 28 февраля 2019 года по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1993 и 1974 года рождения.

Мужчины признались в совершенных преступлениях. Их виновность полностью доказана правоохранительными службами.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"