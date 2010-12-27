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В Гатчинской больнице пациент забил ВИЧ-инфицированного до смерти
Сегодня, 9:43
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lesjasap
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В Гатчинской больнице пациент забил ВИЧ-инфицированного до смерти

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В Гатчине неизлечимо больной мужчина напал на соседа со смертельным диагнозом и убил его.

В Гатчинской районной больнице пациента подозревают в жестоком избиении ВИЧ-инфицированного, в результате которого мужчина скончался. Известно, что обвиняемый тоже смертельно болен. 
 
Конфликт между двумя мужчинами произошел 12 декабря. Оппоненты подрались в инфекционном отделении около одиннадцати часов вечера. Сообщается, что 38-летний пациент набросился с кулаками на 41-летнего соседа. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. После полуночи жертва насилия скончалась.
 
В настоящее время подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Оперативники устанавливают причины конфликта сторон, а также обстоятельства гибели. 
Теги: больница , вич-инфекция , гатчина , гатчинский район , драка , ленобласть
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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