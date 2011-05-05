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В Гатчинский и Приоратский дворцы можно будет попасть по QR-коду в ноябрьские выходные
Сегодня, 15:19
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В Гатчинский и Приоратский дворцы можно будет попасть по QR-коду в ноябрьские выходные

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Кассы музеев будут закрываться на час раньше.

В понедельник, 25 октября, Гатчинский и Приоратский дворцы Петербурга принимают посетителей с 10:00 до 18:00. Кассы будут закрываться на час раньше. Об этом сообщили в официальной группе "Гатчинский дворец" во "ВКонтакте".

В публикации уточнили, что для посещения музеев QR-код пока не нужен. Однако добавили, что "о том, как к нам можно будет попасть в ноябрьские выходные, напишем в ближайшее время. Спойлер: по QR-коду".

Напоним, что 23 октября власти Петербурга опубликовали перечень новых коронавирусных ограничений, которые вступят в силу 30 октября и будут действовать до 7 ноября включительно. Отметим, что в период нерабочих дней театры и музеи могут впускать не более 50 процентов, а после их завершения не более 70 процентов посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия. При этом у россиян должны быть QR-коды, подтверждающие перенесенный коронавирус или факт вакцинации от него. 

Ранее стали известны новые коронавирусные ограничения в сфере образования.

Фото: Piter.tv

Теги: qr код, гатчинскийдворец, кассы, музей, приоратский дворец
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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