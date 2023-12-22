В Музее Достоевского 29 марта откроется выставка иллюстраций к "Запискам из Мёртвого дома" и "Братьям Карамазовым"

Выставка открыта до 19 мая 2024 года.

В Музее Достоевского 29 марта откроется выставка "Образ художника и слово писателя. Иллюстрации Бориса Непомнящего к произведениям Федора Достоевского". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Петербуржцы смогут увидеть иллюстрации художника к "Запискам из Мёртвого дома" и "Братьям Карамазовым" Достоевского. Проект подготовили Новгородский государственный объединенный музей-заповедник и Музей Достоевского.

Борис Непомнящий — академик Российской академии художеств, народный художник РФ, член Союза художников СССР с 1975 года, председатель Новгородского Союза художников России. Его работы входят в коллекции отечественных и зарубежных музеев, в частные собрания.

Выставка открыта до 19 мая 2024 года.

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Фото: ВКонтакте / Музей Достоевского в Петербурге