Артиллерийский музей представил выставку "Оружейные диковины" с экспонатами XVIII-XX веков

В экспозиции представлены необычные образцы потайного оружия, которое использовалось ещё в средневековой Европе.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Петербурга открывает выставку уникального потайного оружия XVIII-XX веков. Событие приурочено ко Дню оружейника. Об этом информирует пресс-служба учреждения.

В экспозиции представлены стреляющие трости и ручки, карманные пистолеты и пистолеты без стволов, револьвер-кинжал и револьвер-"эспандер", а также другие необычные образцы оружия, которое использовалось ещё в средневековой Европе.

Некоторые представленные в экспозиции шпаги-трости относятся к XVI веку. В 1650-е годы в Италии изготавливались специальные шпаги, в рукоятки которых пряталось маленькие кинжалы. Одна из таких шпаг-тростей будет демонстрироваться на выставке в Артиллерийском музее. Рядом будет представлена трость-ружье английского производства, богато украшенная позолотой и с декоративными вставками из крокодиловой кожи.

Ранее мы сообщили о том, что выставка "Портрет эпохи" откроется в "Палате ремёсел".

Фото: пресс-служба Артиллерийского музея