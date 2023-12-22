Выставка "Портрет эпохи" откроется в "Палате ремёсел"

Часть экспонатов, включая одежду и обувь, принадлежала оперной певице Антонине Неждановой, которая являлась прославленной певицей Большого театра и великолепно исполняла роли в Мариинском театре.

Во вторник, 6 марта, в 18:00 в "Палате ремесел" на набережной Адмиралтейского канала откроется уникальная историческая выставка "Портрет эпохи". Экспозиция, представленная специально к 8 марта, будет бесплатной для всех посетителей. Здесь можно будет полюбоваться на настоящую моду и аксессуары ХIХ и начала ХХ веков: туфли, платья, сумочки и украшения. Как сообщил "Петербургский дневник", в экспозиции представлено около 400 подлинных экспонатов.

Выставка занимает только два помещения, однако уже при первом взгляде на дорогие вещи, глаза гостей разбегаются от ошеломляющей красоты и редкости представленных артефактов. Начиная с прекрасных платьев, которые можно носить даже сегодня, экспонаты вызывают восторг и удивление.Часть экспонатов, включая одежду и обувь, принадлежала оперной певице Антонине Неждановой, которая являлась прославленной певицей Большого театра и великолепно исполняла роли в Мариинском театре. Как рассказал организатор и куратор выставки Иван Ананьев, Антонина Васильевна была страстным коллекционером и бережно хранила свои костюмы и множество других предметов.

Для доказательства подлинности предметов, принадлежавших Антонине Неждановой, организаторы предоставили посетителям её прижизненный портрет. На картине и настоящем манекене рядом с ней можно увидеть чёрное платье, нить жемчуга и накидку из горностая. Для всех, кому небезразлична модная индустрия, будут представлены аутентичные предметы времени XIX века, включая чудесно сохранившееся черное платье из коллекции модельера Надежды Ламановой.

Ранее мы сообщили о том, что в Эрмитаже открылась выставка "От готики до Гойи...".

Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"