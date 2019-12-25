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В Гатчине засняли "уставшую" елку
Сегодня, 9:42
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nadezhda_sib

В Гатчине засняли "уставшую" елку

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Сегодня дерево должны вернуть на место.

Новогодняя елка в Гатчине не выдержала и свалилась на землю. Очевидцы засняли случившееся. 

На кадрах видно, что дерево просто сломалось пополам. Вместе со всеми сверкающими гирляндами она завалилась набок. Ель была установлена в центре города ― на Соборной улице. 

Власти уже знают о произошедшем и пообещали восстановить дерево к среде, 30 декабря. В администрации Гатчинского района пояснили, что ель упала из-за ледяного дождя и сильного ветра. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что неизвестный решил спилить ель у торгового комплекса в Кудрово. 

Фото: vk.com/spb_today_unpublished, vk.com/gmr47

Теги: новогодняя ель, рухнувшая елка, украшение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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