В Гатчине засняли "уставшую" елку

Сегодня дерево должны вернуть на место.

Новогодняя елка в Гатчине не выдержала и свалилась на землю. Очевидцы засняли случившееся.

На кадрах видно, что дерево просто сломалось пополам. Вместе со всеми сверкающими гирляндами она завалилась набок. Ель была установлена в центре города ― на Соборной улице.

Власти уже знают о произошедшем и пообещали восстановить дерево к среде, 30 декабря. В администрации Гатчинского района пояснили, что ель упала из-за ледяного дождя и сильного ветра.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что неизвестный решил спилить ель у торгового комплекса в Кудрово.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished, vk.com/gmr47