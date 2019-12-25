Неизвестный решил спилить ель у торгового комплекса в Кудрово

Варварские действия поразили пользователей социальных сетей.

Неизвестный спилил ель у ТРЦ "Мега Дыбенко" в Кудрово. Он сделал это не под корень, из-за чего на месте осталась нижняя часть дерева. Это возмутило пользователей группы в "ВКонтакте" "Жизнь в Кудрово".

Местные жители решили, что таким образом нарушитель решил сэкономить и не тратиться на новогоднее дерево. При этом не стал утруждать себя и выезжать в лес, а спилил ель на благоустроенной территории.

Судя по комментариям, такие ситуации хоть и редкость, но все же случаются.

Что удивляться, если даже на ПЛОЩАДИ МУЖЕСТВА спилили ель. У людей ничего святого не осталось. написала Наталья.

Бесплатные ели во Всеволожском лесничестве вызвали такой ажиотаж, что петербуржцам больше не будут их отпускать.

Фото: vk.com/kudrovolife