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Неизвестный решил спилить ель у торгового комплекса в Кудрово
Сегодня, 9:29
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nadezhda_sib

Неизвестный решил спилить ель у торгового комплекса в Кудрово

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Варварские действия поразили пользователей социальных сетей.

Неизвестный спилил ель у ТРЦ "Мега Дыбенко" в Кудрово. Он сделал это не под корень, из-за чего на месте осталась нижняя часть дерева. Это возмутило пользователей группы в "ВКонтакте" "Жизнь в Кудрово".

Местные жители решили, что таким образом нарушитель решил сэкономить и не тратиться на новогоднее дерево. При этом не стал утруждать себя и выезжать в лес, а спилил ель на благоустроенной территории.

Судя по комментариям, такие ситуации хоть и редкость, но все же случаются.

Что удивляться, если даже на ПЛОЩАДИ МУЖЕСТВА спилили ель. У людей ничего святого не осталось.

написала Наталья. 

Бесплатные ели во Всеволожском лесничестве вызвали такой ажиотаж, что петербуржцам больше не будут их отпускать. 

Фото: vk.com/kudrovolife

Теги: дерево, новогодняя ель
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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