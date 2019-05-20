Во Всеволожском лесничестве решили больше не отдавать ели петербуржцам

Желающим получить елку оказалось слишком много.

Петербуржцам перестали отпускать ели во Всеволожском лесничестве. Ажиотаж на них оказался очень большим. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природным ресурсам региона.

Было решено прекратить отпуск новогодних елей для жителей Петербурга из лесничества с 22 декабря. При этом горожане могут приобрести деревья в других лесничествах. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Напомним, что новогоднюю ель для Дворцовой площади тоже привезли из Всеволожского района. Ее высота составляет 25 метров, а вес — 12 тонн.

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