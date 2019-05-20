Во Всеволожском лесничестве решили больше не отдавать ели петербуржцам

Петербуржцам перестали отпускать ели во Всеволожском лесничестве. Ажиотаж на них оказался очень большим. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природным ресурсам региона.
Было решено прекратить отпуск новогодних елей для жителей Петербурга из лесничества с 22 декабря. При этом горожане могут приобрести деревья в других лесничествах. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Напомним, что новогоднюю ель для Дворцовой площади тоже привезли из Всеволожского района. Ее высота составляет 25 метров, а вес — 12 тонн.
Фото: pixabay.com
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