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Во Всеволожском лесничестве решили больше не отдавать ели петербуржцам
Сегодня, 14:23
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nadezhda_sib

Во Всеволожском лесничестве решили больше не отдавать ели петербуржцам

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Желающим получить елку оказалось слишком много.

Петербуржцам перестали отпускать ели во Всеволожском лесничестве. Ажиотаж на них оказался очень большим. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природным ресурсам региона.

Было решено прекратить отпуск новогодних елей для жителей Петербурга из лесничества с 22 декабря. При этом горожане могут приобрести деревья в других лесничествах. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Напомним, что новогоднюю ель для Дворцовой площади тоже привезли из Всеволожского района. Ее высота составляет 25 метров, а вес — 12 тонн. 

Фото: pixabay.com

Теги: ели, лесничество
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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