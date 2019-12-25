В Гатчине "заминировали" Институт ядерной физики

По подозрению в ложном вызове уже задержали мужчину 45 лет.

В четверг ночью, 27 октября, чрезвычайные службы и полиция прибыли к Институту ядерной физики в Гатчине, сообщило ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

Службы отреагировали на анонимный звонок, некий мужчина утверждал, что на территории института заложена бомба. Силовики проверили все постройки ПИЯФа и лес вокруг, однако ничего не нашли.

По подозрению в ложном вызове к утру был задержан 45-летний житель Малых Колпанов. Причины поступка выясняются. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен.

Фото: Piter.tv