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В Гатчине задержали женщину за сбыт крупной партии наркотических веществ
Сегодня, 11:57
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KaterinaKono13

В Гатчине задержали женщину за сбыт крупной партии наркотических веществ

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Торговка наркотиками была задержана на месте сбыта запрещенных веществ.

Жительница Гатчины занималась продажей наркотических веществ. О данном инциденте узнали правоохранители в ходе проверки. В настоящее время наркодилер задержана. 

Известно, что торговала она метадоном и карфентанилом. В скором времени об этом прознали полицейские. Они наведались к ней домой, где обнаружили метадон, приготовленный для продажи. Масса составила 20 граммов. После этого женщину задержали и сопроводили в отделение. 

В отношении преступницы возбудили уголовное дело. Правоохранители также отметили, что торговка наркотиками была задержана на месте сбыта запрещенных веществ. Также в настоящее время по данному факту проводится расследование. 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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