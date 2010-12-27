В Гатчине задержали женщину за сбыт крупной партии наркотических веществ

Торговка наркотиками была задержана на месте сбыта запрещенных веществ.

Жительница Гатчины занималась продажей наркотических веществ. О данном инциденте узнали правоохранители в ходе проверки. В настоящее время наркодилер задержана.

Известно, что торговала она метадоном и карфентанилом. В скором времени об этом прознали полицейские. Они наведались к ней домой, где обнаружили метадон, приготовленный для продажи. Масса составила 20 граммов. После этого женщину задержали и сопроводили в отделение.

В отношении преступницы возбудили уголовное дело. Правоохранители также отметили, что торговка наркотиками была задержана на месте сбыта запрещенных веществ. Также в настоящее время по данному факту проводится расследование.