В Гатчине к весне 2024 года распустятся тюльпаны

В Ленобласти уже начинают готовиться к весне. В Гатчине высадили растения.

В Гатчине начались осенние посадки цветов и деревьев. На площади Станислава Богданова были высажены луковицы тюльпанов, которые распустятся весной 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района Ленобласти.

Сотрудники зеленого хозяйства МБУ "УБДХ" занимались посадкой второгодних тюльпанов. Луковицы были выкопаны из цветников города в мае и июне после того, как они отцвели. Благодаря таким мерам благоустройства, жители и гости Гатчины смогут насладиться красивыми цветами и зелеными насаждениями в следующем году.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина выкапывали чужие розы на улицах Петербурга.

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