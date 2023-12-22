В Гатчине мужчине проломили голову в баре

Житель Ленобласти находится в тяжелом состоянии, его перевели в реанимацию.

В субботу, 13 января, в баре на улице Генерала Кныша произошла драка. Одному из участников конфликта серьезно досталось. Мужчину нашли без сознания, из уха текла кровь.

По информации Piter.tv, пострадавшего госпитализировали. У мужчины диагностировали острую пластинчатую субдуральную гематому, перелом правой височной и теменной кости. Житель Ленобласти находится в тяжелом состоянии, его перевели в реанимацию.

Стражи порядка задержали второго участника рукопашной. Им оказался 44-летний безработный житель Гатчины. Мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе.

Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: возбуждено уголовное дело по факту конфликта между подростками в учебном заведении в Кудрово.

Фото: Piter.tv