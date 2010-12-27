В Гатчине пройдет XXV Российский кинофестиваль "Литература и кино"

По словам самих организаторов мероприятия, в 2019 году в конкурсной программе представлена девятка самых сильных игровых кинолент, а также 11 не менее достойных неигровых картин.

В четверг, 4 апреля, в городе Гатчина Ленобласти начинается XXV Российский кинофестиваль "Литература и кино". По словам самих организаторов мероприятия, в 2019 году в конкурсной программе представлена девятка самых сильных игровых кинолент, а также 11 не менее достойных неигровых картин. Об этом информирут пресс-служба Гатчинской администрации.

Программа фестиваля:

"Дар" (режиссёр-постановщик Михаил Кукушкин), "История одного назначения" (режиссёр- постановщик Авдотья Смирнова), "Как я стал..." (Режиссёр- постановщик Павел Мирзоев), "Кровь" (режиссёр-постановщик Артём Темников), "Молодое вино" (режиссёр- постановщик Пётр Олевский), "Мулла" (режиссёры-постановщики Рамиль Фазлиев и Амир Галиаскаров), "Рисунки дождём" (режиссёр-постановщик Константин Одегов), "Облепиховое лето" (режиссёр- постановщик Виктор Алфёров), "Странники терпенья" (автор сценария и режиссёр-постановщик Владимир Алеников).

Источник: пресс-служба администрации Гатчины