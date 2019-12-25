В Гатчине построят еще одну школу

Размещен заказ на ее проектирование.

В Гатчине планируется построить еще одну среднюю школу. Комитет госзаказа Ленинградской области разместил закупку, в рамках которой предполагается найти компанию, которая бы выполнила проектные работы по этому объекту.

Школа будет находиться в микрорайоне "Аэродром", сможет принять 1175 детей. Предполагается, что в 4-х этажном здании будет заниматься 47 классов.

На проектирование отводится 210 дней. За эти работы комитет готов заплатить 9,5 миллионов рублей.

Заявки от компаний, претендующих на реализацию проекта, принимаются до 25 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, на Комендантском проспекте завершили строительство школы на 1100 мест.

Фото: Pixabay.com