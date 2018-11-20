В Гатчине откроется сказочная выставка "Лукоморье из Лукоморья"

Сама выставка продлится в период с девятого февраля по третье марта.

На предстоящих выходных гатчинцам предлагают посетить музей-усадьбу П.Е.Щербова, который уже завтра, 9 февраля, откроет свои двери для посетителей новой выставкой со сказочным названием "Лукоморье из Лукоморья". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации и само руководство музея.

На выставке будет представлена подборка сатирического дореволюционного журнала "Лукоморье". Название журнала вызывает ассоциацию с произведением А.С. Пушкина, чьи поэмы неоднократно печатались на страницах издания. На выставку были отобраны номера журнала, наиболее ярко отражающие эту ассоциацию. Экспонаты представлены из собрания историко-литературного музея "ВасяТёркин".

Сама выставка продлится в период с девятого февраля по третье марта. А посещать ее можно будет с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника. Также организаторы отмечают, что непосредственно в день презентации выставки войти в музей можно будет бесплатно.

Отметим, экспозиция пройдет по адресу: улица Чехова, дом 4

Источник: пресс-служба городской администрации