Куда сходить в Гатчине на выходных: 8 февраля в городе пройдут массовые катания на коньках

Массовые катания пройдут на ледовом катке "Спартак" уже в предстоящую пятницу, 8 февраля, в 16:00.

Жители Гатчины смогут принять участие в массовых катаниях на открытом ледовом катке в городе. Развлечение приурочено ко Дню зимних видов спорта в нашей стране. Об этом сообщает сетевое издание "Ivyborg.ru". Мероприятие состоится 8 февраля.

Зима предоставляет нам массу возможностей для активного отдыха всей семьей: веселые прогулки, катания на лыжах, коньках, сноубордах, катания с горок на санках и на тюбингах-"ватрушках". Погодные условия переменчивы и не всегда позволяют столь разнообразно провести это время года. Тем не менее, количество любителей зимних видов спорта не уменьшается. Чтобы уберечь себя и окружающих от неприятностей, связанных с зимними развлечениями, необходимо соблюдать осторожность и помнить о безопасности.

Массовые катания пройдут на ледовом катке "Спартак" уже в предстоящую пятницу, 8 февраля, в 16:00. Организовал развлечение отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района и Комитет по физической культуры, спорту, туризму и молодежной политики.

По мнению правительства, подобные катания на открытом воздухе способствуют общему улучшению здоровья, как, впрочем, и любые спортивные занятия. Различия лишь в том, что кататься на коньках можно в приятной, зимней атмосфере, в окружении друзей и близких, так как этим видом спорта могут спокойно заниматься и люди в пожилом возрасте.

Помимо прочего, фигурное катание способствует укреплению суставов и двигательного аппарата, укрепляет иммунную систему, улучшает настроение и кровообращение.

Источник: сетевое издание "Ivyborg.ru"