В Гатчине откроется кафе с бесплатными обедами для пожилых посетителей

За бесплатным обедом можно прийти с 12:00 до 16:00 в любой день.

В воскресенье, 20 января, в Гатчине откроется кафе "Добродомик". Уникальность нового заведения заключается в том, что посетители пожилого возраста смогут обедать в нем бесплатно. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

За бесплатным обедом можно будет прийти с 12 до четырех часов дня в любой удобный день – и в будни, и в выходные. Чем именно собираются баловать пенсионеров, ветеранов и блокадников – пока неизвестно. Все тайное станет явным уже совсем скоро – 20 января состоится торжественное открытие "Добродомика". Оно заработает под девизом "С благодарностью к старшему поколени – бесплатные обеды пенсионерам".

Кафе откроется по адресу: г.Гатчина, ул. Красная, 10. "Добродомик также имеется и в Санкт-Петербурге по адресу: Детская улица, 17.

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Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"