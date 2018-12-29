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Александр Дрозденко выступит экзаменатором проектов слушателей образовательной программы "Сколково"
Сегодня, 14:08
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KaterinaKono13

Александр Дрозденко выступит экзаменатором проектов слушателей образовательной программы "Сколково"

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Площадкой для проведения мероприятия станет Дом правительства Ленобласти. 

Сегодня, 15 января, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко совместно с вице-губернатором и членами регионального правительства примут защиту проектов слушателей образовательной программы Московской школы управления "Сколково". Об сообщили в сетевом издании "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу региона.

На защите будут представлены такие проекты, как "Индустриальное лидерство в агропромышленном комплексе", "Новый формат социальных услуг", "Комфортные поселения", "Реинжиниринг процессов и государственных функций", "Кадры и технологии для стратегии 2020", "Индустриальное лидерство (Переход к индустрии 4.0)" и "Цифровые сервисы для инвесторов".

Площадкой для проведения мероприятия станет Дом правительства Ленобласти. 

Отмечается, что в течение прошлого года представители администрации Ленобласти разработали практические проекты в рамках образовательной программы "Повышение эффективности работы управленческой команды в целях достижения стратегических задач социально-экономического развития региона" бизнес-школы "Сколково".

 Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Фото: snob.ru

Теги: александр дрозденко, выборг новости, новости ленобласти, сколково
Категории: Выборг,

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