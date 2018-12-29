Александр Дрозденко выступит экзаменатором проектов слушателей образовательной программы "Сколково"

Площадкой для проведения мероприятия станет Дом правительства Ленобласти.

Сегодня, 15 января, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко совместно с вице-губернатором и членами регионального правительства примут защиту проектов слушателей образовательной программы Московской школы управления "Сколково". Об сообщили в сетевом издании "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу региона.

На защите будут представлены такие проекты, как "Индустриальное лидерство в агропромышленном комплексе", "Новый формат социальных услуг", "Комфортные поселения", "Реинжиниринг процессов и государственных функций", "Кадры и технологии для стратегии 2020", "Индустриальное лидерство (Переход к индустрии 4.0)" и "Цифровые сервисы для инвесторов".

Площадкой для проведения мероприятия станет Дом правительства Ленобласти.

Отмечается, что в течение прошлого года представители администрации Ленобласти разработали практические проекты в рамках образовательной программы "Повышение эффективности работы управленческой команды в целях достижения стратегических задач социально-экономического развития региона" бизнес-школы "Сколково".

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Фото: snob.ru