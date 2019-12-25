В Гатчине откроется новый амбулаторный онкоцентр

Учреждение сможет принять до 80 пациентов за сутки.

В конце текущего года в Гатчине появится центр амбулаторной онкологической помощи: он станет первым в южной части региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Новое учреждение разместят на шестом этаже поликлиники Гатчинской больницы. На данный момент там проводится капитальный ремонт.

В составе персонала центра будут 4 онколога и 1 эндоскопист. За сутки они смогут принять до 80-ти пациентов. Для проведения эндоскопических исследований и противоопухолевой лекарственной терапии будет выделено 5 коек.

Отметим, что жители Гатчинского района просили создать онкоцентр через социальные сети: обращаться за помощью в Кузьмолово и Петербург крайне неудобно.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области