В Гатчине откроется новый амбулаторный онкоцентр

В конце текущего года в Гатчине появится центр амбулаторной онкологической помощи: он станет первым в южной части региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Новое учреждение разместят на шестом этаже поликлиники Гатчинской больницы. На данный момент там проводится капитальный ремонт.
В составе персонала центра будут 4 онколога и 1 эндоскопист. За сутки они смогут принять до 80-ти пациентов. Для проведения эндоскопических исследований и противоопухолевой лекарственной терапии будет выделено 5 коек.
Отметим, что жители Гатчинского района просили создать онкоцентр через социальные сети: обращаться за помощью в Кузьмолово и Петербург крайне неудобно.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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