В Гатчине открыли школу для будущих мам

С будущими матерями в школе проводят уроки по гигиене в период беременности, о том, как необходимо готовиться к самим родом.

В городе Гатчине Ленинградской области появился центр подготовки будущих матерей к материнству. Подобная организация в городе является уже второй, первая была открыта при женской консультации, информирует сетевое издание "Moika78".

С будущими матерями в школе проводят уроки по гигиене в период беременности, о том, как необходимо готовиться к самим родом. Также при школе действует частный психолог.

Кроме того, в Ленобласти действуют школы материнства в Тосно, Тихвине, Всеволожске, Выборге, Сертолово, Кудрово, Кингисеппе и Луге. Всего в регионе работают 15 школ, а в ближайшее время собираются открыть в Волхове и скоро возобновят школы материнства в Бокситогорске.

Источник: сетевое издание "Moika78"