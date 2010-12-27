Жители Гатчины обзаведутся новой областной детско-юношеской спортивной школой

Основной целью спортивного комплекса станет подготовка спортивного резерва для сборных команд Ленобласти. Главное направление - футбол.

В Гатчине стартовали работы по созданию новой детско-юношеской спортивной школы "Ленинградец". Школа будет расположена на базе нынешнего стадиона "Спартак", сообщает Оnline47.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Ленобласти. Инициатором создания спортивного комплекса стал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Уже в 2019 году порог спортивного учебного заведения переступят первые ученики "Ленинградца". Основной целью которого послужит обучение спортивного резерва для сборных команд Ленобласти. Организаторы отмечают, что главным направлением спортивной школы станет футбол.

"Ленинградец" должен обеспечить кадровый резерв профессионального футбола в регионе, в том числе — и для созданного в этом году одноименного футбольного клуба. Уже сейчас идет формирование тренерского состава спортивной школы, идет подбор персонала. В 2020 году спортивная школа "Ленинградец" откроет филиалы в Тихвине, Тосно и Кингисеппе. пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Источник: Оnline47.ru