В Гатчине мужчина присвоил служебный автомобиль за долги работодателя

Мужчина также заявил, что автомобиль будет возвращен лишь после того, как ему выплатят все долги.

В городе Гатчине Ленобласти молодой человек забрал у своего работодателя дорогостоящий легковой автомобиль, который ранее был выдан ему в фирме на временное пользование. Известно, что мужчина отказался отдавать свой автомобиль фирме так как работодатель до сих пор не выплатил ему заработную плату. Об этом сообщает сетевое издание "47news".

Мужчина также заявил, что автомобиль будет возвращен лишь после того, как ему выплатят все долги.

Накануне в гатчинскую полицию обратился 38-летний работник строительной компании из Красного Села. Мужчина ищет 56-летнего сотрудника организации "Гатчинатеплострой". По словам обратившегося, с 2015 года сотрудник "Гатчинапетростроя" передвигается на кроссовере "Рено Дастер", принадлежащем компании.

Источник: сетевое издание "47news"