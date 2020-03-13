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В Гатчине кот свалился в шахту лифта с девятого этажа и чудом выжил
Сегодня, 20:52
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В Гатчине кот свалился в шахту лифта с девятого этажа и чудом выжил

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Кота спасли и отдали хозяевам. 

Домашний кот застрял в шахте многоэтажного дома в Гатчине. Об этом 26 августа рассказали в группе "Кошкиспас" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам хозяев, кот неизвестным путем вышел из квартиры на 13-м этаже в незакрытую шахту при выходе на крышу. Он был в ловушке два дня. Спасатели выяснили, что кот застрял в районе 5 этажа. Ему повезло, что он не ударился о выступы перекрытий и крепления труб, а также приземлился на дно шахты, которое было завалено толстым слоем стекловаты.

Кота спасли и отдали хозяевам. 

Фото: Вконтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Теги: гатчина, шахта лифта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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