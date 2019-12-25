В Гатчине двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа

Уточняется, что удерживающих устройств на окне не было.

В Гатчине из окна квартиры выпал двухлетний мальчик, его госпитализировали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицией установлено, что ребенок упал из окна второго этажа по недосмотру матери. Малыш находится в состоянии средней степени тяжести. Уточняется, что удерживающих устройств на окне не было.

Родителей просят не оставлять детей в комнате с открытым окном, а также помнить о том, что москитная сетка не убережет от падения. Чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от 1 года, когда ребёнок начинает ходить, и до младшего школьного возраста.

Фото: pexels