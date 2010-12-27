В Приморском районе задержаны мошенники, которые покушались на драгоценности с "Авито" от 300 тысяч рублей

В Петербурге полиция накрыла преступников, грабивших продавцов с "Авито".

В Приморском районе оперативники уголовного розыска задержали грабителей, которые притворялись обеспеченными граданами, а псле грабили петербуржцев. Выяснилось, что воры приехали в Петербург из Ставропольского края. Правоохранительные органы забрали у злоумышленников золотые часы на сумму в 400 тысяч рублей, а также ювелирный браслет Картье за 300 тысяч рублей. Преступники собирались “избавиться” от похищенного на “Авито”.



Полиция поймала преступников вечером 5 марта. Молодых людей 27-ми лет и 31-года уже арестовывали за разбойное нападение. В этот раз им предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие считает, что мужчины разработали специальную схему для ограбления богатых клиентов. Сначала они искали подходящую жертву на “Авито”. Их интересовали продавцы дорогих украшений от 300 тысяч рублей. Затем они договаривались с ним о встрече. Для этого приезжие арендовали “Гелендваген” и черный “Мерседес”, а также костюмы. С помощью хитрости воры внедрялись в доверие. Они показывали на экране мобильного телефона поддельные сообщения о проведенном платеже. На самом деле мошенники не переводили деньги по сделке, а просто забирали товар себе.

Выяснилось, что 5 марта, еще до встречи с полицией, мошенникам удалось провернуть несколько подобных эпизодов в Выборгском районе. В настоящее время мужчины отказываются сотрудничать со следствием. Оперативники собирают доказательную базу, согласно которой их можно будет привлечь по схожим преступлениям.

