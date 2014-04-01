В африканский Габон отправят 83 тонны свиных копытцев из Ленобласти

Субпродукты поставили предприятия Ломоносовского района.

В африканский Габон из Ленобласти отправится несколько партий замороженных свиных копытцев. Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, на прошлой неделе инспекторы оформили соответствующие сертификаты для экспорта.

Поставщиками трех партий мороженых субпродуктов весом 83 тонны выступили предприятия Ломоносовского района Ленобласти, получать копытца готовится компания из города Порт-Жентиль, расположенного на западе Габона. Отмечается, что с начала 2021 года это первая отправка мясной продукции из региона деятельности ведомства в Габон.

Фото: pixabay; пресс-служба Россельхознадзора