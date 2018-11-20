В ГУП ВЦКП поздравили сотрудников, переживших блокаду

Гендиректор ГУП ВЦКП Михаил Корягин рассказал бывшим сотрудникам о сегодняшней работе ВЦКП.

Во вторник, 29 января, в ГУП ВЦКП прошло мероприятие, посвященное 75-летию снятия блокады. По традиции на торжественный вечер пригласили бывших сотрудников ВЦКП, детьми переживших страшные военные годы.

Несмотря на тяжелое детство, они все получили образование, и трудовые годы посвятили расчетному центру:

Дулатова Валерия Николаевна, заведующий 3 отделом

Долгова Ольга Васильевна, инженер-технолог 1 кат. 9 отдела

Прохорова Надежда Анатольевна, заведующий 11 отделом.

Васильева Нина Михайловна, заведующий группой 11 отдела, 17 отдела

Воробьева Алла Исаевна, инженер – проектировщик 2 кат. 3 отдела

Гендиректор ГУП ВЦКП Михаил Корягин рассказал бывшим сотрудникам о сегодняшней работе ВЦКП:

Вы фактически стояли у истоков создания ВЦКП. Не будет преувеличением сказать, что расчетный центр стал значимым звеном в структуре городского ЖКХ благодаря вашему профессионализму и особому отношению к своему делу. Сегодня мы берем пример с вас, стремясь сделать так, чтобы ВЦКП по своим возможностям отвечал всем запросам времени Михаил Корягин, генеральный директор ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"

Гостям показали новое оборудование, мощные промышленные принтеры, на каждом из которых изготавливают до 1 миллионов 400 тысяч квитанций на оплату коммунальных услуг для жителей Петербурга, и также новое конвертовальное оборудование для печати квитанций.

В завершении вечера гостям вручили цветы и памятные подарки. Генеральный директор поблагодарил бывших сотрудников и пожелал им здоровья.

Видео: Piter.TV