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В ГМЗ "Петергоф" стартует летний сезон
Сегодня, 9:20
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В ГМЗ "Петергоф" стартует летний сезон

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На площадке запустят фонтаны.

Сегодня, 23 апреля, в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" откроют летний сезон, в связи с чем в Нижнем парке запустят фонтаны. 

Посетителей приглашают на торжественную встречу весны в 11:00. Уточняется, что этой весной примут гостей почти все музеи, кроме тех, что находятся на реставрации.

Абсолютно все фонтаны Нижнего парка в этом сезоне будут работать ежедневно с 23 апреля по 16 октября с 10:00 до 19:45 и радовать вас своей красотой.

"Петергоф", ВКонтакте 

Кроме того, гостей пригласили на праздник, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Мероприятие состоится 21 мая.

Ранее на Piter.tv: весной в Петербурге запустят экскурсии в дворцовые пригороды на электричках.

Фото: Pexels

Теги: гмз петергоф, запустили фонтаны, искусство, культура, открытие летнего сезона, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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