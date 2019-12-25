В ГМЗ "Царское Село" назвали топ-5 событий этого года

Главное событие года – открытие после реставрации личных комнат Николая II и императрицы Александры Федоровны в Александровском дворце – оно вызвало резонанс в России и в мире.

В понедельник, 27 декабря, в пресс-службе ГМЗ "Царское село" подвели итоги года и сообщили рейтинг событий из пяти позиций. Для музуя-заповедника этот год стал годом реставрационных прорывов и непростой жизни в условиях пандемии.

Главгое событие – открытие после реставрации личных комнат Николая II и императрицы Александры Федоровны в Александровском дворце. Мероприятие вызвало резонанс не только в России. но и в мире.

По словам директора ГМЗ Ольги Таратыновой, уходящий год был не легче прошлого. Финансовую стабильность ГМЗ вернуть пока не удалось в силу ограничений. Однако специалисты нашли в этом стимул для создания авторских и тематических экскурский, семейных программ и мероприятий, которые позволили бы познакомить желающих с музейными фондами и объектами, которые обычно закрыты для посетителей.

В топ-5 событий года вошли: открытие после долгой реставрации первой очереди Александровского дворца; окончательное завершение реставрации Лионского зала Екатерининского дворца; получение в дар фрагмента прижизненного изображения Екатерины I; межмузейная выставка "При государеве стремени. Конные эскорты России с XVI века и до наших дней"; выставочный проект "Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла" (Пермь – Сарапул – Челябинск – Новосибирск).

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"